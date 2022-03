Concurso Internacional de Expressão Plástica da Bulgária distingue 27 alunos da Madeira

O concurso Internacional de Expressão Plástica da Bulgária premiou 27 alunos das escolas da Região Autónoma da Madeira, sendo que Portugal foi o 3.º país com mais vencedores. Os trabalhos premiados serão parte integrante da exposição colectiva, patente na Rusi Karabiberov Art Gallery, com estreia a 1 de Junho.

A Direcção Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística, procedeu à divulgação, recolha e envio dos trabalhos dos alunos das escolas da Região Autónoma da Madeira.

Na Bulgária, a Associação Nova Zagora, em parceria com o Duga Art Studio, promove anualmente uma exposição de arte juvenil que integra os trabalhos vencedores do concurso. A selecção dos trabalhos patentes na exposição é feita de entre os milhares de trabalhos provenientes de países de diversas partes do mundo.

Foram submetidos a concurso um total de 616 trabalhos, provenientes de 55 estabelecimentos de ensino, conferindo à participação deste ano um número recorde de participantes. A participação no concurso implicava a realização de um trabalho, pelos alunos, num suporte de tamanho A3, com a possibilidade de explorarem diversas técnicas e materiais, ficando ao seu critério a escolha da temática a explorar.

Segundo explica a Secretaria Regional de Educação, em nota emitida, na origem desta iniciativa está a pretensão de incentivar os alunos a serem artistas, a realizarem obras originais e criativas e a explorarem materiais e técnicas diversificadas de expressão plástica.