'Grande Capítulo 2022' traz cerca de 200 pessoas de confrarias nacionais e estrangeiras à Madeira

Entre os dias 22 e 25 de Abril, a Confraria Enogastronómica da Madeira (CEM) promove o 'Grande Capítulo 2022', que trará cerca de duzentas pessoas de confrarias nacionais e estrangeiras à Região.

Esta cerimónia vai realizar-se na Assembleia Legislativa da Madeira, tal como explicou Alcides Nóbrega no final da audiência com o Presidente do Parlamento madeirense que teve por propósito ultimar os preparativos do encontro.

Será o segundo ano consecutivo em que o Salão Nobre vai acolher a sessão principal desta reunião de especialistas gastronómicos, “o que nos apraz porque é uma forma de enaltecer e engrandecer o nosso Capítulo”, vincou o presidente da CEM.

A 22 de Abril, os confrades serão recebidos no Museu de Imprensa da Madeira, e no sábado, 23 de abril, deslocam-se ao Porto Santo. Já no domingo, acontece a missa na Sé, pelas 17 horas, seguida da Cerimónia do Grande Capítulo, pelas 18 horas, que decorre no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O dia termina com um Jantar de Gala.

No quarto e último dia do encontro enogastronómico será confecionado um “panelo”. Os confrades terminam a confraternização à volta de um dos pratos típicos da Madeira, tradição do Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal.