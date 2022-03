Erasmus+ levam professores do Porto Santo à Roménia

A Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo estão na Roménia, em mais uma viagem europeia de intercâmbio proporcionado pelo programa comunitário Erasmus+.

A viagem começou no passado sábado, dia 12 de Março, com três professores da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, a deslocarem-se durante uma semana àquele país do leste europeus no âmbito do referido programa, no caso o K220, Parcerias de Cooperação na Educação Escolar, e através do projecto “Online school_space for educational innovation.eu”.

O objectivo principal do projecto passa por desenvolver as capacidades dos participantes na utilização da tecnologia digital e nos meios de comunicação de forma responsável e eficiente. O intercâmbio decorre no município de Vulcana-Băi, pequena localidade situada no centro-sul da Roménia.

Nesta atividade, a escola do Porto Santo é parceira com outros cinco estabelecimentos de ensino de Itália, Grécia, Turquia, Lituânia e da própria Roménia, que é escola coordenadora do projecto.

Os docentes Dalila Peixe, Eugénia Miguéis e Paulo Almeida integram a comitiva porto-santense.