Calheta já caminha às escuras para assinalar 'Hora do Planeta'

Hoje a Calheta voltou a caminhar pelo Planeta. Após um interregno de dois anos, forçado pela pandemia, a Câmara levou para a estrada a sexta edição da caminhada nocturna 'Calheta, Caminha pelo Planeta'.

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, dirigiu no início da caminha umas palavras aos participantes e disse que “é bonito ver a forte adesão da população do concelho da Calheta nesta caminhada pelo planeta, principalmente com muita juventude.

O autarca da Calheta adiantou ainda que não faziam esta caminha há dois anos.

"Nós vamos dar o nosso contributo não só pelas alterações climáticas, como também pelo nosso mundo que bem precisa", referiu.

Foi na Praceta 24 de Junho, pelas 19h30 que os participantes começaram a se concentrar e depois a caminhada teve início por volta das 20h30. A caminhada tem a duração de uma hora e decorre às escuras, pois a iluminação pública foi desligada provisoriamente na Vila da Calheta, nomeadamente ao longo do percurso que começou com a subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), descendo depois para a Marginal em direcção até ao Porto Recreio e regresso ao ponto de partida.

A Esquadra da Polícia de Segurança Pública da Calheta também se associou a esta iniciativa, onde marca presença na caminhada, garantido a segurança dos transeuntes .

Após a caminhada os participantes interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Activa, a qual decorrerá junto ao bar da praia.

Com esta acção a autarquia da Calheta pretende apelar à consciencialização da população para que adquira hábitos sustentáveis de combate às alterações climáticas.