O Município da Ribeira Brava volta a aderir à ‘Hora do Planeta 2022’ este sábado, 26 de março, desligando as luzes em alguns locais e edifícios camarários do concelho durante uma hora (entre as 20h30 e as 21h30) como forma de consciencializar a população para as alterações climáticas.

A iniciativa da organização global de conservação da natureza ANP|WWF insere-se num movimento global que junta milhares de pessoas e entidades em todo o mundo. Este ano, sob o tema ‘Restauro da Natureza’, pretende-se sensibilizar para a importância de respeitar e proteger a natureza e o meio ambiente.

Desta forma, a Câmara Municipal junta-se à causa da recuperação dos ecossistemas, que é um dos objetivos da ONU para 2021-2030, e vai desligar a iluminação pública na Praceta António Ramos Rodrigues (Tabua), na Praceta da Serra de Água, na Praceta Maria Margarida Rodrigues (Campanário), na Praceta do Lugar da Serra (Campanário), no Miradouro da Rocha (Campanário) e no Edifício dos Paços do Concelho.

A Autarquia aproveita para convidar a população ribeira-bravense a participar na causa energética do planeta, desligando as luzes nas suas residências particulares com vista à construção de um futuro menos poluente.

Ciente de que não há Planeta B, a Autarquia tem garantido a eficiência energética e melhorado o desempenho ambiental no concelho através de políticas sustentáveis como a substituição de alguns troços da rede de iluminação pública por lâmpadas LED, a sensibilização para a educação ambiental e a aquisição de viaturas camarárias 100% elétricas, entre outras ações.

Além disso, o Município tem aderido a vários projetos ligados à economia circular, como o ‘Pacto de Autarcas Energia e Clima’ com metas ambiciosas até 2030, onde assume o compromisso de reduzir o consumo de energia final, aumentar o aproveitamento das energias renováveis, reduzir o consumo de combustíveis fósseis e reduzir as emissões de CO2.