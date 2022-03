UGT-Madeira condena ataque da Rússia e apela ao cessar fogo

Em nota enviada à comunicação social este sábado, 26 de Março, a União Geral de Trabalhadores (UGT) MADEIRA condena firmemente os ataques da Rússia à Ucrânia, justificando que a invasão "merece total repúdio e não tem qualquer justificação".

A união manifesta total solidariedade para com a Ucrânia e o seu povo, incluindo a comunidade ucraniana residente na Região.

Sentimos como nossas as suas aflições e a sua dor e apoiamos a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Tudo faremos para garantir que os refugiados que a região possa acolher, disponham das melhores condições de integração e dos necessários apoios sociais, de saúde, de educação, assim como oportunidades de trabalho.

A UGT Madeira reafirma o seu apoio ao movimento sindical internacional, alicerçado nas organizações sindicais mundiais - CES, CSI - e no Grupo dos Trabalhadores do CESE, para uma busca de canais diplomáticos que tentem alcançar o cessar deste conflito em território europeu, proteger as vidas humanas em todos os territórios dos países envolvidos, defender as vidas dos trabalhadores, homens e mulheres russos e ucranianos, bem como os mais frágeis e desprotegidos, onde se incluem velhos, crianças e enfermos.

A união alerta que importa dar apoio humanitário às populações em fuga, garantindo-lhes proteção, abrigo e alimentação, tentando que regressem às suas casas tão rapidamente quanto possível.