Calheta caminha às escuras para assinalar 'Hora do Planeta'

A Calheta vai voltar a caminhar pelo Planeta. Depois de um interregno de dois anos, forçado pela pandemia, o Município da Calheta irá assinalar amanhã, 26 de Março, a "Hora do Planeta", levando para a estrada a sexta edição da caminhada noturna "Calheta Caminha pelo Planeta".

A concentração está marcada para as 19h30 na Praceta 24 de Junho e a caminhada decorrerá entre as 20h30 e as 21h30, período no qual a iluminação pública será desligada provisoriamente na Vila da Calheta, nomeadamente ao longo do percurso que começa com a subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), descendo depois para a Marginal, em direção até ao Porto de Recreio e regresso ao ponto de partida.

A Esquadra da Polícia de Segurança Pública da Calheta associou-se a esta iniciativa, marcando presença na caminhada, pelo que a segurança dos transeuntes está garantida. A esse respeito, o Município apela que sejam respeitadas as orientações emanadas pelas Autoridades de Saúde relativamente à Covid-19.

Desta feita, toda a população do concelho está convidada a participar nesta campanha ambiental que acontece à escala mundial, desfrutando de uma experiência diferente. Não é necessário fazer inscrição, basta apenas que cada um desligue as luzes da sua casa e venha caminhar connosco na Vila da Calheta.

No início da caminhada a Autarquia irá oferecer aos participantes um brinde surpresa e, no final, os interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Ativa, a qual decorrerá junto ao bar da praia.

A autarquia pretende juntar o máximo de pessoas para apelar à consciencialização da população para que adquira hábitos sustentáveis de combate às alterações climáticas.