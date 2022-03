Saccharum homenageia Hora do Planeta com jantar no Restaurante Alambique

É com um jantar à luz das velas que o restaurante Alambique do Saccharum, da Savoy Signature, irá presentear todos os seus convidados no dia 26 de março, das 19h às 22h, numa noite especial de comemoração da Hora do Planeta.

A celebração traz à luz, exclusivamente das velas, a importância de se proteger o planeta Terra como parte deste movimento de alerta para a crise climática que se vive atualmente. Como símbolo, o Saccharum convida para uma experiência sustentável e inovadora, que vai tornar esta prova gastronómica num evento memorável.

Numa noite que apela ao respeito pelo meio ambiente, o Chef Executivo Carlos Gonçalves criou uma carta apropriada para a ocasião que apresenta produtos que respeitam a sazonalidade da região e se fundem em perfeita harmonia.

Para a primeira garfada ficou reservado o Strudel de queijo amanteigado com compota de maçã do Amuse – Bouche e para não perder o gosto, de entrada apresenta-se um Micuit de foie gras tarte tain de banana e cardamomo com redução de vinho madeira. As estrelas desta contemporânea refeição, que se materializam nos pratos de carne e de peixe, iniciam com a Tranche de dourada em Brás de espargos e alho francês e como acompanhamento puré de lima e finalizam com um suculento Bife de Novilho à parmegiana com batata-doce ponte nova, timbale de curgete, tomate e mozarela.

A Tarte de abóbora amarela, mousse de mel de cana crumble de maçã e granola é a proposta doce com gosto aos sabores madeirenses que irá maravilhar qualquer palato.

Os interessados podem optar por um Menu de 3 pratos - 33€ por pessoa ou então por um Menu de 4 pratos- 41€ por pessoa. Sendo que as reservas e informações podem ser efectuadas através dos contactos: 291 213 548 | E: [email protected]