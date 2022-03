Assembleia Legislativa da Madeira acolhe concerto especial de música de câmara

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' e a pianista Aniko Harangi protagonizam um concerto especial de música de câmara no próximo domingo, dia 27 de Março, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 16 horas.

"Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz. Esta proposta é protagonizada pelo Quinteto de Sopros "Atlântida", que neste concerto convida a pianista Aniko Harangi, apresentando um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada, centrado em três composições distintas de Mozart, Ibert e Hallam", refere nota do Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto vai contar com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote, Rúben Silva na Trompa, e Aniko Harangi no Piano.