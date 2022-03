Jovens debatem 'fake news' na Assembleia Legislativa

Com o objectivo de priorizar o conteúdo das 'fake news' através do tema 'Educação para os Media', decorre, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, o 'Parlamento Jovem'.

Este projecto proporciona aos alunos do 2.° e 3.° ciclos uma experiência real do que é uma sessão parlamentar.

Cada aluno, das 9 escolas que fazem parte deste projecto, vão desempenhar uma função durante esta sessão: "vou contar a votação e vou apresentar as escolas", disse Simão Sousa, aluno da Escola Bartolomeu Perestrelo.

"Vou anotar tudo o que acontece para depois fazer uma reportagem para o jornal da escola", revelou Kelly Alves Fernandes, aluna da Escola Básica do 2.° e 3.° do Caniçal, que desempenhará o papel de jornalista.

A experiência na política é ainda pouca por parte destes alunos, mas cada escola, criou medidas propostas para o combate das 'fake news'.

A desinformação criada pelas 'fake news' deve ser combatida através de órgãos de "qualidade para fazer frente à desinformação", disse José Manuel Rodrigues na abertura desta iniciativa.

Destacou igualmente o papel das escolas no combate às notícias falsas, mas também o papel dos jovens que devem questionar as informações que recebem.

Escola Básica 23 do Caniçal; Escola Básica 2.° e 3.° ciclos Bartolomeu Perestrelo; Escola Básica 2.° e 3.° ciclos Eduardo Brazão de Castro, de São Roque; Escola Básica 2.° e 3.° ciclo Dr. Horácio Bento Gouvria, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol; Escola Básica e Secundária de Machico; Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alves, são as escolas que fazem parte deste projecto.

O presidente da ALRAM informou que o parlamento vai criar um projecto sobre 'Literacia Mediática', para "melhorar a qualidade da nossa informação ".