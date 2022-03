Casos de Covid-19 disparam nos lares da Madeira

A uma semana do fim do mês, são 19 os lares e estruturas residenciais para idosos, na Madeira, que registam sete vezes mais infecções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 do que em Fevereiro.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado explica que os casos de covid disparam nos lares. Há ainda instituições em que, após dois anos de pandemia, registaram as primeiras infecções.

Em matéria de mobilidade, destaque para os 50 litros de gasolina que vão custar menos 5 euros. Os preços dos combustíveis vão baixar significativamente a partir da segunda-feira.

Gasóleo baixa 13 cêntimos e gasolina reduz em 10 cêntimos Os preços dos combustíveis, cujos valores máximos de venda ao público são controlados pelo Governo Regional da Madeira, vão baixar 10 cêntimos e 13 cêntimos respectivamente para a gasolina 95 e o gasóleo rodoviário (simples) a partir de segunda-feira.

Também com ligações ao conflito no Leste da Europa, a Segurança Social pede ‘comida de conforto’ para ucranianos que escolheram a Região para se refugiarem da guerra. O Banco Alimentar apela a doações de empresas e privados de produtos específico, para os deslocados.

Festa do PSD no Chão da Lagoa regressa a 24 de Junho é assunto que merece também destaque nesta edição. Os social-democratas regressam à herdade para a grande reunião do partido e a rentrée também já tem data marcada.

Por fim, saiba que a freguesia da Ribeira da Janela está sem bebés há oito anos. Foi em 2014 que nasceu a última criança e a presidente da Junta promete mais apoio.

