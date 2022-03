Secretaria das Infraestruturas associa-se a campanha em favor da Ucrânia

Os funcionários da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas uniram esforços e colaboraram na iniciativa de angariação de fundos e bens essenciais para ajudar a população ucraniana, deu conta uma nota remetida à imprensa.

"Os trabalhadores que aderiram a esta campanha contribuíram com medicamentos, produtos de higiene pessoal e íntima, produtos de higiene infantil, bens alimentares para bebés, pilhas, lanternas, bem como artigos de primeiros socorros", refere a nota, adiantando que os bens recolhidos foram encaminhados hoje à tarde para a terminal da LOGISLINK, na Cancela.

Os donativos seguirão agora por via já conhecida, sendo expedidos para a Ucrânia, via Lisboa, no primeiro contentor.

Recorde-se que as instalações da LOGISLINK, pertencentes ao Grupo Sousa, têm assegurado a recepção de bens essenciais para enviar para a Ucrânia.