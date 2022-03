MARO é a grande vencedora do Festival da Canção 2022. Entre as 10 músicas finalistas, os portugueses escolheram a 'Saudade, saudade' para representar o País na 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza em Turim, em Itália.

Confira a actuação de MARO na grande final