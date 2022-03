O Mediterrâneo desde o Funchal em 2022

Conheça as novas propostas da companhia MSC Cruzeiros para viagens com partida e regresso ao Funchal, desta vez a bordo do MSC Magnifica e comece já a fazer planos para umas férias inesquecíveis:

Espanha, França, Itália, - 10 dias / 9 noites

Partida: 14 de Outubro

Itinerário: Funchal, Málaga, Marselha, Génova, Barcelona e Funchal

Preço por pessoa: desde 649€

Espanha, França, Itália, Marrocos - 12 dias / 11 noites

Partidas: 22 de Setembro e 3 de Outubro

Itinerário: Funchal, Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife e Funchal

Preços por pessoa:

22 de Setembro - desde 879€

3 de Outubro - desde 829€

Espanha, França, Itália, Marrocos - 14 dias / 13 noites

Partidas: 23 de Outubro

Itinerário: Funchal, Arrecife de Lanzarote, Tânger, Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife e Funchal

Preços por pessoa: desde 859€

Os valores indicados são por pessoa em camarote duplo interior, em cruzeiro tipo Experiência Bella. Não estão incluídas despesas de reserva, quota de serviço, taxas portuárias (210€, 220€ e 250€ respectivamente, sujeitas a alteração) Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

