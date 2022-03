Recuperado cadáver do turista alemão arrastado por uma onda no Jardim do Mar

O Helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa procedeu à recuperação do cadáver do turista alemão, que havia sido arrastado por uma onda, esta tarde, entre o Jardim do Mar e o Paul do Mar.

O corpo foi encontrado na zona da Calheta e segue agora para o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, de onde seguirá para o Instituto de Medicina Legal do Funchal. A informação foi avançada ao DIÁRIO pelo comandante do Porto do Funchal.

Esta informação também foi confirmada pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, que se encontra a acompanhar o acidente no Pináculo.