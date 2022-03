Paulo Cafôfo, no que se pode designar como discurso de despedida de presidente do PS-Madeira, fez um pequeno balanço ao seu mandato, o que inclui avaliar a governação do PSD.

Além de acusa o CDS de trair o povo madeirense, Cafôfo criticou duramente os Governos de Miguel Albuquerque, que colocaram a Madeira na cauda do país nos indicadores de pobreza e de exclusão socia. “A marca que Albuquerque deixa é da pobreza e da desigualdade”.

É um sistema “de economia clientelar, que impede um novo ciclo económico na Região”. Aliás, notou, dois sectores cruciais na economia da Região, turismo e construção “pagam muito mal”.

Cafôfo diz que o PSD “governa para a próxima eleição e não pra a próxima população”, o que se deve a duas razões: medo instituído e pobreza que limita.

Perante este cenário, o ainda presidente do PS recusa categoricamente qualquer responsabilidade dos socialistas: “Eles governam e a culpa é nossa? A culpa também não é do Governo da República e do António Costa.”