Peixe-espada preto em destaque na SAGAL EXPO 2022

O Grupo Vidinha apresenta-se na 1.ª edição da SAGAL EXPO 2022, no espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Em destaque estará a apresentação de um produto inovador no mercado dos produtos preparados de peixe: filete de peixe-espada preto panado, pronto a fritar ou a ir ao forno, que brevemente estará disponível ao público em geral nas grandes superfícies.

Sendo o maior exportador nacional de tunídeos, com uma quota de mercado superior a 70%, e um dos principais líderes na comercialização do peixe espada preto, o grupo dá assim seguimento à aposta que tem sido realizada no caminho das exportações, aproveitando todas as oportunidades para divulgar e promover o melhor peixe selvagem do mundo, oriundo das costas portuguesas, principalmente dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

O certame, que decorre ao longo de três dias, receberá a visita de mais de 500 importadores provenientes de cerca de 70 países diferentes, o que, por si, demonstra o interesse, cada vez mais evidente, do mercado internacional nos produtos alimentares portugueses.