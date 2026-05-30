Norberto Gomes diz que Ciclo Jovens Solistas representa uma aposta clara no futuro

A Orquestra Clássica da Madeira voltou a reafirmar o seu compromisso com a formação e valorização de jovens músicos através de mais uma edição do Ciclo Jovens Solistas, um projecto integrado na sua temporada regular desde 2013 e que continua a assumir-se como uma importante plataforma de lançamento para novos talentos.

O concerto, realizado no âmbito do protocolo de colaboração entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias, contou com a participação dos vencedores do Concurso Jovens Talentos 2025, nomeadamente a violinista Chiara Nobile, distinguida na categoria de Interpretação, e o compositor Afonso Martins, vencedor na categoria de Composição.

Sob a direcção do jovem maestro italiano Giuseppe Stillitano, a actuação foi marcada pela qualidade artística, pela emoção e pela celebração do percurso destes jovens músicos.

Para o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, este projecto representa uma aposta clara no futuro.

"O Ciclo Jovens Solistas é uma das expressões mais visíveis da missão da Orquestra Clássica da Madeira. Acreditamos que é fundamental criar oportunidades reais para os jovens músicos apresentarem o seu trabalho em contexto profissional, permitindo-lhes crescer artisticamente e ganhar experiência ao lado de uma orquestra de referência", afirmou.

A violinista Chiara Nobile interpretou o Concerto n.º 5 para Violino e Orquestra, de Henri Vieuxtemps, revelando maturidade musical, segurança técnica e uma expressividade que conquistou o público presente.

Já Afonso Martins viu a sua obra 'Cinco Peças Para Limpar a Alma' ser apresentada em estreia absoluta. A composição, que procura traduzir diferentes estados de espírito numa linguagem marcada pela procura da beleza e da serenidade, constituiu um dos momentos mais marcantes da noite.

O concerto contou ainda com a direcção do maestro italiano Giuseppe Stillitano, que trabalhou com a orquestra e os jovens artistas ao longo da semana de preparação.

Segundo Norberto Gomes, a presença do maestro trouxe uma dinâmica particularmente enriquecedora ao projeto.

"O Giuseppe revelou uma abordagem muito cuidada, inteligente e humana. Foi capaz de criar uma ligação imediata com os músicos e de conduzir todo o processo com rigor, sensibilidade e uma grande atenção ao detalhe", destacou.

A semana de ensaios decorreu num ambiente de grande dedicação e entusiasmo, reflectindo-se na qualidade da apresentação final. A alegria e a satisfação demonstradas pelos jovens participantes foram evidentes ao longo de todo o concerto.

O director artístico aproveitou ainda a ocasião para agradecer o trabalho desenvolvido pelos professores responsáveis pela formação destes jovens talentos, bem como o apoio permanente das suas famílias.

"Estes resultados só são possíveis graças ao empenho conjunto dos alunos, dos professores e das famílias. Este é um trabalho de muitos anos que merece ser reconhecido e valorizado", sublinhou Norberto Gomes.