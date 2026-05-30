Vitinha sai a coxear e com queixas na perna direita já no prolongamento

O médio internacional português Vitinha, convocado para o Mundial2026 de futebol, saiu hoje lesionado na final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal, com queixas musculares.

O futebolista do Paris Saint-Germain saiu a coxear aos 106 minutos de jogo, já no decorrer do prolongamento, com queixas num gémeo da perna direita, quando o resultado estava empatado a 1-1 na Arena Puskás, em Budapeste.

Vitinha é um dos habituais titulares na equipa parisiense, treinada pelo espanhol Luis Enrique, e esta época participou em 50 jogos do Paris Saint-Germain, 44 dos quais como titular, tendo ainda sete golos marcados.

Portugal integra com República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia o Grupo K do Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho.