Festival AMO-Teatro regressa ao 'Baltazar Dias'

A Câmara Municipal do Funchal informou esta terça-feira que o Teatro Municipal Baltazar Dias vai receber, nos próximos dias 24, 26 e 27 de Março, o Festival AMO-Teatro, uma iniciativa do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha que conta com a parceria da autarquia funchalense.

No dia 24, pelas 21 horas, o palco principal do Teatro recebe o espetáculo 'O Globo de Saramago - 1993', uma concepção e criação Leirena Teatro em coprodução com a Fundação José Saramago e Leiria Cidade Criativa da UNESCO.

Tal como na obra literária de José Saramago, neste espectáculo, é procurado criar um outro jogo, um jogo contemporâneo que foge aos cânones, às regras, e que os deixa ir pela corrente das palavras e do pensamento. As palavras estão em sintonia e em diálogo com o movimento do corpo, a acção do pensamento, o traço do desenho, o ritmo da música ao vivo e a manipulação do próprio objecto cénico. CMF

Este espectáculo contemporâneo que estará em palco num ano onde é comemorado o centenário de José Saramago, contará com a participação de Surma, uma artista portuguesa que participou no Festival da Canção em 2019.

Por sua vez, nos dias 26 e 27, é o espetáculo de teatro de marionetas para jovens sonhadores, intitulado 'O meu avô consegue voar' que estará em cena no dia 26 pelas 18 horas e no dia 27 às 16 horas.

Produzido e interpretado pelo grupo de Teatro e Marionetas de Mandrágora, este espectáculo conta com direcção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direcção plástica de envide nefelibata.

“Pelos olhos do pequeno Pedro viajamos à infância das boas memórias, onde o avô era um herói do mar e a avó um mar de carinho. Viajantes nesta história, observamos, com o avô herói que tudo sabe, que trata a onda por tu, que voa mesmo sem capa e nos leva no seu foguetão. Existe um momento na infância em as memórias ficam gravadas no coração com o maior amor que uma criança pode ter e nos moldam para sempre. Este espectáculo é uma viagem, um território, uma casa e um espaço de afectos que nos habita.” Sinopse da peça

Para poder assistir aos espectáculos basta dirigir-se à bilheteira do Teatro.

A peça 'O Globo de Saramago - 1993' é dirigido a um público com idade superior aos 12 anos e tem um valor unitário de 10 euros; por sua vez, 'O meu avô consegue voar' é dirigido a um público com mais de 3 anos de idade e custa 10 euros para o público em geral e 5 euros para os espectadores que têm até 12 anos.