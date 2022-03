Peça vencedora do Festival de Teatro Escolar – Carlos Varela em palco no Baltazar Dias

Nos próximos dias 18 e 19 de Março será apresentada, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a peça vencedora do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela. No dia 18 a sessão será às 21 horas e no dia 19 às 18 horas. É de realçar que esta oportunidade surge no âmbito da parceria da Escola Secundária Jaime Moniz com a Câmara Municipal do Funchal.

Este Festival de Teatro Escolar que decorrerá entre os dias 7 e 11 de março do ano corrente visa formar públicos, criar cidadãos autoconfiantes e potenciar competências nas artes do espetáculo. As escolas que irão participar neste Festival serão: Escola Básica 2º e 3º ciclo Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior (Camacha) que apresentará ‘Primaverno’ pelo grupo Pollés Máskes; Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava) com a peça ‘Um amor impossível’, uma adaptação da obra ‘O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá’, de Jorge Amado; Escola Básica e Secundária de Santa Cruz que leva a palco ‘O diálogo dos deuses’, um trabalho original de Vera Gomes; e, por fim, a Escola Secundária Jaime Moniz que irá apresentar pelo grupo O Moniz – Carlos Varela, a peça ‘Nós’, da autoria de Ana Sofia de Sousa.

Para poder assistir à peça vencedora basta adquirir o seu bilhete na bilheteira do Teatro, que tem um custo de 5 euros. Salientamos que a apresentação desta peça é dirigida a um público com idade superior aos 6 anos.

O Município do Funchal tem como objetivo cativar e, ao mesmo tempo, proporcionar, ao público jovem, novas experiências no mundo do teatro. É um investimento municipal que visa, por um lado, acolher todos os jovens que ambicionam pisar o palco, alguns deles, pela primeira vez, e por outro lado reconhecer e proporcionar novos talentos, num setor onde todos têm a oportunidade de demonstrar as suas aptidões e competências teatrais.