Domingo cinzento e chuvoso na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 13 de Março, na Madeira, céu muito nublado, períodos de chuva fraca, "sendo moderada nas terras altas e nas vertentes norte, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde, mais prováveis no final do dia".

De referir que o IPMA colocou a Região Autónoma da Madeira sob diversos avisos meteorológicos, relativos a precipitação, vento, agitação marítima, neve e tempo frio.

Aviso laranja para agitação marítima na Madeira alargado até terça-feira IPMA coloca costa sul e regiões montanhosas da Madeira sob aviso amarelo para tempo frio

O vento deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) do quadrante norte, tornando-se forte (40 a 55 km/h), e com rajadas até 85 km/h a partir do final da tarde, soprando até 110 km/h nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 17 e os 21ºC no Funchal e 17 e 20ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte da ilha. Já para a costa sul ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros na parte oeste da ilha no fim do dia.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18/19ºC.