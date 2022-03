Celso Bettencourt candidato a Delegação da Madeira da ANAFRE

Decorre até amanhã em Braga o XVII Congresso da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), onde quatro madeirenses vão ser reconduzidos em diversos cargos do Conselho Directivo da ANAFRE. O presidente da Delegação da Madeira da ANAFRE, Celso Bettencourt, adiantou ao DIÁRIO que na lista do PSD serão reconduzidos 4 madeirenses para o Conselho Directivo da Associação.

O presidente da Assembleia Freguesia de Santo António, Rui Santos irá continuar como vogal do Conselho Directivo da ANAFRE, e já para o Conselho Geral da ANAFRE foram indicados, Pedro Gomes, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Simplício Pestana, o actual secretário da Mesa da Assembleia de São Pedro.

Celso Bettencourt adiantou que Simplício Pestana é uma peça importante no grupo do PSD no Conselho da ANAFRE e é quem no fundo que coordena este grupo de uma forma informal neste órgão.

Simplício Pestana referiu que é uma função que exerceu nos últimos quatros anos e gosto de exercer a coordenação grupo geral do PSD e o grupo conferiu essa missão. Os colegas todos acham que tenho perfil para fazer essa função e ficaram satisfeitos com o trabalho desenvolvido.

“Já quanto às temáticas de relevância neste congresso foram a rescisão das lei das finanças das autarquias locais, o estatuto do eleito local tem de ser revisto, a convocação de congresso extraordinário para rever os estatutos da ANAFRE que já tem muitos anos e é preciso adaptar às novas realidades. Foram apresentadas 35 moções dos vários partidos, a maioria delas serão aprovadas. Já quanto o não reembolso das despesas Covid-19 às freguesias, foi desagrado que os autarcas viram as Juntas uma vez mais ser esquecidas, enquanto que as Câmaras poderam obter esse reembolso.,

Neste Congresso da ANAFRE está uma extensa comitiva da Madeira, 26 Juntas, 54 autarcas e 47 observadores. Em cima da mesa vão estar a discussão de vários temas que neste momento preocupam a gestão das Juntas de Freguesia.

Celso Bettencourt candidato

Já o actual presidente da Delegação da Madeira da ANAFRE, Celso Bettencourt adiantou que vai voltar a recandidatar-se ao cargo.

“Poderei e considerei, porque estive na iminência de ingressar no Conselho Directivo da ANAFRE, mas achei por bem e para interesse da Delegação Regional da ANAFRE e pelo trabalho que desenvolvemos nestes quatro anos, onde conseguimos as 54 freguesias associadas e conseguimos fazer um trabalho de proximidade junto dos autarcas e ajudando naquilo que era necessário,” explicou Celso Bettencourt a razão da candidatura.