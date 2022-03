Ronaldo "tremendamente feliz" com o regresso aos 'hat-trick' em Old Traford

Cristiano Ronaldo diz estar "tremendamente feliz" com o regresso aos 'hat-tricks' desde que voltou a Old Traford, para representar o Manchester United.

Logo após o jogo desta tarde, que terminou com a vitória dos 'red devils' por 3-2 diante do Tottenham, o avançado madeirense reagiu nas redes sociais dizendo que "nada bate o sentimento de regressar e ajudar a equipa com golos e esforço", reforçando que o 'Man' provou que "pode vencer qualquer equipa, desde que trabalhe muito e em equipa".

Ronaldo garante que "não há limites para o Manchester Unietd".