Previsão para este domingo aponta para possibilidade de aguaceiros

Com períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas, o IPMA aponta também a previsão para um dia de domingo com vento moderado a forte.



Assim, o vento soprará entre 20 e 35 km/hora moderado de noroeste, soprando por vezes

forte (até 45 km/hora) nas terras altas, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de norte a partir do meio da tarde.



No Funchal, pode contar com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora), portanto previsão de bom tempo.



Já no mar, a costa Norte terá ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros e na costa Sul contará com ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar estará nuns 'refrescantes' 18 a 19º Celsius.