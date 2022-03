Regresso de Cláudio Winck à lista de convocados do Marítimo

Vasco Seabra, para o jogo com o Moreirense, dispõe, pela primeira vez nas últimas semanas, de todo o plantel à disposição, face à ausência de lesionados e castigados. Como nota de realce o regresso de Cláudio Winck, depois do jogador brasileiro ter cumprido castigo diante do Sporting.

Refira-se que o Marítimo viaja na manhã deste sábado para o Porto, rumando depois para Santo Tirso, onde ficará a caravana maritimista instalada e onde irá depois ocorrer a última sessão de trabalho. O jogo com o Moreirense está marcado para domingo, pelas 15. 30 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e vai contar com uma vasta moldura humana der adeptos verde-rubros no apoio à equipa.

Refira-se que na lista dos 20 jogadores convocados por Vasco Seabra, e relativamente ao último jogo, regista-se apenas uma alteração, com a saída do sueco Tim Soderstrom para a entrada de Cláudio Winck.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Júnior, Fábio China, Leo Andrade e Vítor Costa;

Médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Edgar Costa, Ivan Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pedro Pelágio;

Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio Bauque, Henrique Rafael e Joel Tagueu;