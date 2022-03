Miguel Castro é o novo líder regional do Chega na Madeira. As eleições internas do partido decorreram este sábado, 12 de Março, tendo o candidato da lista A conquistado a liderança com 45 dos 107 votos.

Para estas eleições candidataram-se três listas, a lista A encabeçada por Miguel Castro, a lista B encabeçada por João Sousa e a lista C de Martinho Gouveia. As urnas encerraram pelas 17 horas, tendo os militantes elegido Miguel Castro para estar à frente do partido na Madeira, em segundo lugar ficou João Sousa com 33 votos, enquanto que Martinho Gouveia somou 26 votos.

Miguel Castro candidata-se para “organizar e estruturar” o Chega na Madeira Candidato da lista A quer estabilizar o Partido e evitar que seja eleita novamente uma direcção fraca

À agência Lusa, o novo presidente regional salientando que agora é tempo de "estruturar o partido" na região e "arrumar a casa".

De acordo com novo presidente do partido de extrema-direita na Madeira, dos cerca de 400 militantes, 141 estavam em condições de votar, dos quais 107 votaram.

A votação decorreu entre as 10 e as 17 horas, em duas mesas de voto, uma no Funchal e a outra no Porto Santo.

Em declarações à Lusa, Miguel Castro considerou que este é "um momento de alegria" e "uma vitória que os militantes do Chega/Madeira ambicionavam".

"Pretendemos agora estruturar o partido cá na Madeira, arrumar a casa", vincou, acrescentando também ter como objetivo "aproximar o partido dos militantes e dos simpatizantes".

O novo líder defende a criação de organizações internas de juventude e de mulheres, a implantação de comissões políticas concelhias nos 11 municípios da região autónoma, a realização periódica de convenções regionais e de convívios com os militantes, a promoção de acções de formação em política e o reforço da actividade do partido 'on-line'.

Miguel Castro sucede a Fernando Gonçalves na liderança da estrutura regional do Chega, que anunciou a demissão do cargo em 30 de Setembro do ano passado, considerando que o partido falhou os objectivos a que se propôs nas eleições autárquicas realizadas quatro dias antes.

O Chega obteve na Madeira 3.509 votos do eleitorado regional, o que corresponde a 2,5%, tendo sido a 8.ª força política mais votada.

Apesar dos resultados eleitorais "terem sido em termos gerais positivos, não foi possível atingir o objectivo de concorrer a mais de 50% das autarquias da região" a que o partido se havia proposto, apontou na altura Fernando Gonçalves, defendendo que "a nova direcção deve começar já a trabalhar para os próximos actos eleitorais, nomeadamente eleições legislativas regionais, e não aguardar até Junho de 2022".

Miguel Castro tem 49 anos, é funcionário público e empresário no sector da restauração e actividades turísticas.

Em 2021, encabeçou a lista do Chega à presidência da Câmara Municipal do Funchal, numas eleições em que o partido foi, em termos globais, o quatro mais votado na região autónoma.