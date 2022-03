Miguel Albuquerque anuncia 128 milhões para a habitação a custos controlados em toda a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, que vão ser desembolsados 128 milhões de euros para a construção de habitação a custos controlados em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

À margem da inauguração da renovada Casa António, no centro do Funchal, o líder do executivo também adiantou que vai ser retomada a habitação cooperativa.

“Dada à subida dos preços de habitação que se está a verificar, devido a Madeira ser um destino atractivo para a fixação dos residentes estrangeiros de alto rendimento, é fundamental diversificar esse tipo de habitação que vamos construir e retomar a habitação cooperativa", afirmou, explicando as razões dessa retoma. "Trouxe bons resultados num passado recente e porque é uma forma das pessoas adquirirem as suas casas com rácios de pagamento mais baixo e suportadas para a maioria das famílias", referiu.