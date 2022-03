Ex-presidente Victor Freitas lança ataque ao PSD

É até agora a intervenção mais aplaudida. Victor Freitas fez uma intervenção praticamente toda dedicada o combate ao PSD.

O antigo presidente do PS-Madeira está a dar vários exemplos de má governação, com recurso ao sarcasmo, aqui e ali, mas com ideias muito concretas.

Victor Freitas constata que, apenas para ganhar eleições, o PSD faz acusações ao PS. "É assim que se ganha eleições na Madeira. Acusam o PS e o Governo da República".

O deputado pede para 2023 a repetição do que aconteceu em 2013, que foi uma mudança generalizada na Região. Victor Freitas diz que Sérgio Gonçalves é a pessoa certa para conduzir o partido a esse fim.