Nómadas digitais e 'Madeira Fitness Friends' deixam mensagem de apoio à Ucrânia

Um grupo de nómadas digitais, ao qual pertencem madeirenses, juntou-se ao 'Madeira Fitness Friends' e juntou deixaram uma mensagem pela paz na Ucrânia, no cais junto à Empresa de Electricidade da Madeira, no Funchal.

O objectivo do 'Madeira Fitness Friends' passa por integrar os nómadas digitais na comunidade madeirense através do exercício físico, inclusão, mas também de responsabilidade social.

Ver Galeria Foto Madeira Fitness Friends

Nesse âmbito, no início de mês realizaram uma recolha de bens para serem enviados para a Ucrânia, numa parceira com o Vintage Bar. "O resultado foi extremamente positivo, uma vez que muitos populares e nómadas juntaram-se por uma causa", refere a organização ao DIÁRIO.

Neste momento continua a ser feita uma recolha de bens, em parceria com o grupo Dorisol. Os interessados em participar podem deixar as doações no Hotel Dorisol Buganvília. Estão a ser recolhidos enlatados, bens não perecíveis, medicamentos, cobertores e objectos de higiene pessoal.

Leilão solidário com apoio de Nini Andrade Silva

Entretanto, o grupo encontra-se a organizar um evento no Nini Design Centre, que se irá realizar no próximo dia 17 de Março, quinta-feira. Nini Andrade Silva vai doar uma das suas peças, que será posteriormente leiloada e cujo valor reverterá a favor do apoio à Ucrânia.

Foram ainda convidados artistas ucranianos para participarem nesta iniciativa e outros membros que queiram disponibilizar itens para constarem do leilão. Os interessados em participar podem contactar o grupo 'Madeira Fitness Friends' ou directamente a Start-up Madeira.

A resposta dos nómadas digitais tem sido "fantástica" e o grupo gostaria de contar com a participação de mais madeirenses.