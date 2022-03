Vereadoras da câmara do Funchal deixam mensagem no Dia da Mulher

No âmbito do Dia da Mulher, que hoje se celebra, as vereadoras com pelouro na Câmara Municipal do Funchal, deixaram mensagens, falando sobre "A mulher contemporânea", o "papel relevante na educação ambiental" e lembrando que "o impacto da pandemia não é neutro do ponto de vista do género".

É inaceitável qualquer discriminação do Ser Humano, logo da mulher, do homem e de qualquer membro da comunidade LGBTI. É inaceitável segmentar em categorias de maior ou menor: respeito, inteligência, profissionalismo. Enfim, categorias de maior ou menor dignidade. E cabe também às mulheres, individualmente e coletivamente, de forma serena, mas seguramente assertiva, se afirmarem na sociedade. Como Vice-Presidente da CMF, garanto-vos que não permitirei qualquer tratamento violador dos direitos das mulheres que trabalham nesta Autarquia. Mas também terei a mesma atitude para com qualquer homem que nos honre com o seu estatuto de trabalhador. Este posicionamento é a forma de estar do executivo camarário, que integra e não discrimina, que valoriza e não menospreza, seja quem for. Apenas tenho a honra de ser a porta-voz. Cristina Pedra, vice-presidente CMF

Neste dia, reconhece-se a importância e o contributo da mulher na sociedade, sendo, também, recordadas as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutaram pelos seus direitos e contra o preconceito. Os direitos das mulheres, reconheço, fizeram um progresso significativo nas últimas décadas, mas ainda temos um longo caminho pela frente. A igualdade de género e o empoderamento das mulheres, raparigas e meninas (ODS5), estão no centro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, sendo um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, transversal a todos os outros 16 objetivos. A igualdade entre mulheres e homens é um imperativo e um objetivo social em si mesmo, essencial a uma vivência plena da cidadania, constituindo um pré-requisito para se alcançar uma sociedade mais moderna, justa e equitativa, e um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, no respeito pleno da dignidade humana. Nádia Coelho, vereadora CMF

Sobre as desigualdades de género, especialmente durante esta altura de pandemia, que eliminou anos de progresso em direção à igualdade de género, e com o novo mundo do teletrabalho, a nova ‘escravatura’ dos tempos modernos, parecem apontar para um facto incontornável: as mulheres têm tido mais dificuldades e impactos negativos na sua carreira. Não são todas, é verdade. Mas são a maioria. Só por este facto, já se justifica a celebração do Dia Internacional da Mulher. Muito embora existam muitas mulheres com mérito e que o facto de conseguirem fazer diversas tarefas em simultâneo as ajuda a conciliar a vida familiar - com as crianças em casa, com o fecho das escolas e das creches -, com o (tele)trabalho, também continua a ser um facto de que as mulheres, na sua maioria, têm condições de trabalho, dentro e fora de portas, mais precárias e são menos valorizadas do que os homens. As mulheres são mais atingidas pela precariedade e pelo desemprego, tendem a ocupar postos de trabalho, que muito honestamente, são socialmente menos valorizados, menos reconhecidos, e auferem salários inferiores aos dos homens, mesmo quando ostentam o mesmo nível de qualificação/habilitação. É preciso e imperioso acabar com os preconceitos sistémicos de género. Margarida Pocinho, vereadora CMF

As mensagens podem ser consultadas na íntegra no Facebook e Site da autarquia.