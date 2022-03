Marítimo já joga em Moreira de Cónegos com muitos adeptos na bancada

Cerca de 200 adeptos estão a apoiar o Marítimo, na deslocação desta tarde a Moreira de Cónegos.

Estes são os onze eleitos de Vasco Seabra na partida frente ao Moreirense, da 25ª jornada da I Liga.

Relativamente à última partida nos Barreiros, a única alteração acontece no sector defensivo com a saída de Clésio Baúque, para o regresso do lateral-direito, Cláudio Winck, que cumpriu castigo na última jornada, frente ao Sporting.

O onze titular do Marítimo:

Guarda-redes: Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa e Vítor Costa;

Médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Xadas, Iván Rossi e André Vidigal;

Avançados: Ali Alipour;

O onze titular do Moreirense:

Guarda-redes: Pasinato;

Defesas: Matheus Silva, Rosic, Pablo e Pedro Amador;

Médios: Yan Matheus, Jefferson Júnior e Ibrahima e Derik;

Avançados: Rafael Martins e André Luís;