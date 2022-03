Pais e encarregados de educação sensibilizados para 'O Direito de ser socorrido e o Dever de saber Socorrer'

Cerca de duas dezenas de pais e encarregados de educação marcaram presença, esta quarta-feira, na acção de sensibilização 'O Direito de ser socorrido e o Dever de saber Socorrer'.

A iniciativa foi levada a cabo pelos grupos disciplinares de Ciências da Natureza e de Educação Física da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), em São Vicente.

'Um cidadão, um socorrista' é o mote dos docentes da Secundária de São Vicente responsáveis pela organização destas iniciativas, já que consideram que cabe também ao comum cidadão fazer “a sua parte” no que ao socorro primário diz respeito, postura essencial no contexto de socorro e que, muitas vezes, pode ser decisiva no salvamento de vidas.

Recorde-se que, no primeiro período, foi concretizada acção similar envolvendo toda a população discente.

Os docentes prosseguem referindo que as escolas têm deveres e responsabilidades acrescidas na sensibilização e educação para esta temática que tanto afecta o nosso quotidiano, não só no que à formação de crianças e jovens diz respeito mas, também, aos demais elementos da comunidade, no caso particular encarregados de educação.

Os encarregados de educação experimentaram na ocasião vários procedimentos de socorro primário, designadamente: execução da Posição Lateral de Segurança (PLS); manobras de reanimação cardiorrespiratória; procedimentos em situação de obstrução das vias aéreas (pancadas interescapulares e manobra de Heimlich).