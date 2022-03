'Partilha de Culturas e Saberes' na Apel

No âmbito da implementação do projecto 'Adota um Avô', a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira (UIPSS-Madeira), em parceria com a Escola da APEL, irá promover a divulgação da 2.ª actividade do projecto, o atelier das artes: 'Partilha de Culturas e Saberes'.

Este evento irá realizar-se, na próxima quarta-feira, dia 9, pelas 10h00, na Escola da APEL, no Auditório Padre Mário CasaGrande, com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania e da presidente do Instituto de Segurança Social.

Este projecto, financiado pelo Fundo Social Europeu, procura promover o envelhecimento bem-sucedido, a intergeracionalidade e a participação cívica e familiar, bem como o bem-estar físico e mental dos idosos, através da sua participação, enquanto mestres de artes, dirigida a grupos escolares, recordando e preservando as artes, os ofícios e as tradições, do seu tempo.