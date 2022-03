Auxiliares de educação em greve

Um grupo de auxiliares de educação do Infantário Rainha Santa Isabel estão em greve esta terça-feira, 8 de Março, exigindo a valorização da carreira profissional, o aumento dos salários e 25 dias úteis de férias. As trabalhadoras manifestaram-se hoje na arruada contra a discriminação laboral promovida pela CGTP, através da USAM, no Funchal.

Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje no Funchal contra a discriminação laboral A CGTP, através da União de Sindicatos da Madeira, promoveu uma arruada no Funchal em defesa da igualdade laboral para assinalar o Dia da Mulher

Ao DIÁRIO, a porta-voz do grupo, Ana Franco explica que as trabalhadoras não concordam com o que está a ser aplicado na categoria profissional de assistente educativa: "Queremos que a nossa categoria seja revista porque estamos equiparadas aos serviços gerais, mas somos auxiliares de educação, com formação na área, passamos grande parte do dia com as crianças e não somos valorizadas por tal".

Maria José Afonseca da CGTP prestou uma saudação ao grupo de trabalhadoras em greve, destacando que "são trabalhadoras com formação, que ficam com as crianças mesmo quando as educadoras não estão e, contudo, são classificadas e pagas com o salário mínimo".