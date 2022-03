Direita ou Esquerda?

Há muitos anos que eu digo que o PPD não é Social Democrata e até já escrevi várias vezes sobre este tema. O PPD é um partido de direita, logo não pode ser Social Democrata. A sua primeira sigla foi de PPD e algum tempo depois mudou para PPD/PSD, até que, disseram na altura, as pessoas se habituassem a que PSD era a mesma coisa que PPD (Partido Popular Democrático), para não haver enganos no momento de votar.

A sua “praxis” sempre foi de direita, embora dissessem que eram de Centro Esquerda, como acontecia com toda a Social Democracia Europeia e Mundial, que se encontrava filiada na Internacional Socialista. Sá Carneiro bem tentou a inscrição do seu partido, mas nunca conseguiu passar do lado de fora da porta. Havia uma regra em que só havia um partido de cada país, a não ser que o já existente permitisse. Como Mário Soares sabia que o PPD não era Social Democrata, não permitiu a sua entrada.

O PPD ou PPD/PSD foi andando cada vez mais para a direita, afastando-se cada vez mais da Social Democracia, chegando-se ao ponto de Miguel Albuquerque dizer que queria fazer aliança com o Chega. Lá tinha as suas razões porque nos Açores chamaram esse partido para uma coligação, apesar de Rui Rio nunca ter aceite uma coligação com esse partido de extrema direita, fascista e xenófobo, ou pelo menos dizia que não.

Um dia destes, antes do Congresso Regional do PPD, Miguel Albuquerque, disse que o seu partido deveria perder o complexo de esquerda e de passar a liderar a direita em Portugal! Quem faz uma afirmação destas, não pode ser Social Democrata, de modo que Miguel Albuquerque está no partido errado, ou será que vai ter a força suficiente para levar o PPD ainda mais para a direita. Se isso acontecer deverá mudar o nome do partido e se não acontecer deverá abandonar o partido, mas sabemos que não os tem no sítio para tomar tal decisão.

Apesar de se ter passado o que acabamos de contar, ouvimos na rádio, no 1.º dia do Congresso Regional do PPD, alguém dizer que o seu partido deve ter numa mão a bandeira da Autonomia e noutra a bandeira da Social Democracia. Posição que contraria as ideias do líder Regional, mas o mais curioso é que tudo foi votado por unanimidade, neste último Congresso, tal como acontece nos congressos dos Partidos comunistas, como o de Putin da Rússia, atacante da Ucrânia, a quem queremos gritar bem alto: Glória à Ucrânia e ao seu Presidente porque o seu povo tem sabido fazer frente a uma potência tão grande como a Rússia.

Afinal, em que ficamos? Líder da direita ou da Social Democracia? Parece-nos que a única saída que têm, será mesmo liderar a direita ou pelo menos parte dela, até porque a Social Democracia está com o Partido Socialista.

Também no Congresso do PPD Miguel Albuquerque disse que o PPD tinha retirado a Madeira da pobreza. Mais uma mentira já que cerca de 30% da população da Madeira, que corresponde a cerca de 80.000 pessoas, estão abaixo do limiar da pobreza depois da governação de 46 anos do PPD!!! Certamente que queria dizer que os sucessivos governos do PPD tinham levado a Madeira para o caminho da pobreza…

Antes de terminar estas linhas queria contar um episódio que se passou na última reunião da Assembleia Municipal do Funchal, que a Comunicação Social, “esqueceu-se” de comentar ou sequer de dar a notícia. Uma deputada municipal do Partido Socialista, disse que a atual vereação da Câmara tinha se esquecido das verbas para poder concorrer à “Capital da Cultura” uma vez que nada vinha no orçamento retificativo. O Presidente da Câmara, Pedro Calado respondeu à senhora deputada, Professora Universitária que “não lhe daria esse prazer, mas que lhe poderia dar outros prazeres”. O presidente da Assembleia Municipal, conhecido médico pediatra da nossa cidade, ignorou o incidente, porque não podia chamar a atenção do seu “companheiro”, de quem depende no cargo político, preferindo estar de acordo com ele, porque como diz o povo, quem cala consente… Este facto, numa região democrática seria suficiente para o Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal serem demitidos. Parece que os membros da Assembleia Municipal da Câmara do Funchal, da coligação de direita, ainda gozaram, em vez de ficarem tristes com a falta de nível do seu Presidente. É tudo farinha do mesmo saco, PPD e CDS….