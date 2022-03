Albuquerque não quer saber de "egos de alguns" e dá garantias ao CDS

"Não quero saber de egos de algumas pessoas, se gostam ou não gostam", afirmou Miguel Albuquerque, logo na abertura do discurso, após uma saudação ao líder do CDS e parceiro de coligação.

A Rui Barreto deixou a garantia de que "O PSD tem honra, frontalidade e só tem uma cara e os acordos serão cumpridos".

Uma coligação que, garante, cumpre todos os seus objectivos, no governo e nas câmaras e que tem por base a confiança mútua.

Por isso, não aceita que a coligação seja posta em causa. "Estamos a governar par o bem das pessoas".

Albuquerque recordou o percurso vitorioso do partido, desde 2019, com cinco vitórias e deixa uma garantia: "vamos ganhar em 2023". Pelo que se percebeu do congresso, em coligação com o CDS.

Um sinal claro foi dado, ainda antes do início da sessão de encerramento com Albuquerque a entrar no Centro de Congressos da Madeira ao lado de Rui Barreto, José Manuel Rodrigues e Teófilo Cunha, a delegação do CDS presente no congresso.