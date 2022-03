Foram hoje entregues os diplomas a 32 alunos participantes na Pós Graduação Gestão na Saúde, da Católica Porto Business School, organizada em parceria com o Conselho Médico da RAM, da Ordem dos Médicos e com a colaboração do SESARAM. Um curso que teve a sua primeira edição no Funchal,

Na oportunidade, o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, considerou que este curso capacita e valoriza os profissionais da saúde "para tornar o modelo de gestão mais eficiente sem prejudicar a segurança e qualidade da prestação" de cuidados de saúde.

Pedro Ramos disse que é possível atingir este objectivo "actuando a vários níveis", relembrando que a pandemia está a ser aproveitada para reorganizar o Serviço Regional de Saúde.

"A governança clínica tem um papel fundamental para o sistema de saúde já que quando executada de forma eficiente, melhora a segurança assistencial, a experiência do paciente e contribui directamente para a melhoria da gestão de custo", disse.

O presidente do Conselho Médico da RAM, Carlos Martins, considerou ser "essencial o conhecimento em gestão em saúde na actualidade", já que “a formação de base [dos médicos] nesta área é pobre ou nula", pelo que mostrou expectativa para uma segunda edição deste curso na Região.