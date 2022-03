Alunos do ‘Liceu’ visitaram zonas técnicas do Baltazar Dias

No âmbito do Festival de Teatro Escolar – Carlos Varela, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu ontem, dia 8 de Março, vários alunos da Escola Secundária Jaime Moniz que, ao serem acompanhados pela equipa técnica, ficaram a conhecer todas as funcionalidades técnicas e manuais do Teatro, tanto a nível da luz, som, montagens, entre outras.

Conheceram ainda alguns espaços como a cabine de projeção, o subpalco e a sala de espetáculos. Este tipo de visitas técnicas são importantes pois permitem que os visitantes, neste caso, os alunos, percebam todo o trabalho existente por trás de um espetáculo. É um trabalho rigoroso que exige muita dedicação e empenho.

Foto DR/Carlota Andrade

O TMBD receberá nos próximos dias 18 e 19 de Março a peça vencedora do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela. No dia 18 a sessão será às 21 horas e no dia 19 às 18 horas. Esta oportunidade surge no âmbito da parceria da Escola Secundária Jaime Moniz com a Câmara Municipal do Funchal.

Pode adquirir o seu bilhete na bilheteira do Teatro e tem um custo de cinco euros. Salientamos que a apresentação desta peça é dirigida a um público com idade superior aos 6 anos.