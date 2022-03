ISAL acolhe 2.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe, nos dias 31 de Maio e 1 de Junho, o 2.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance organizado em parceria com o ISAL.

Trata-se de mais um evento de produção e divulgação científica organizado em parceria pelas duas organizações e surge na sequência do protocolo celebrado em 2021 e do desenvolvimento do Plano Estratégico da Investigação, bem como de Internacionalização.

O evento terá lugar nas instalações do ISAL, mas será transmitido simultaneamente através de uma plataforma digital, tratando-se de um evento híbrido.