Funchal fica de fora da corrida para Capital Europeia da Cultura 2027

O Funchal não segue para a fase final das cidades portuguesas que concorrem a Capital Europeia da Cultura 2027.

O painel de jurados, composto por dez elementos nomeados pelas instituições e órgãos europeus (Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão e o Comité das Regiões) e dois elementos nomeados pelo Ministério da Cultura, em consulta com a Comissão Europeia, acabou de anunciar as candidaturas que fazem parte da 'short-list', das cidades escolhidas para organizar a Capital Europeia da Cultura 2027, sendo que o projecto do Funchal não foi seleccionado para a fase final. Seguem Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora.

“Quero endereçar as minhas felicitações a todos os parceiros que ajudaram a elaborar esta candidatura, à fantástica equipa do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, e a todos os funchalenses que acompanharam, incentivaram e reconheceram este projecto como sendo marcante e estruturante não só para o Funchal, mas, também, para a Região Autónoma da Madeira”, sublinhou o presidente do Município do Funchal, Pedro Calado.

“Este projecto não acaba aqui, até porque da parte do Câmara Municipal do Funchal, continuaremos a apostar fortemente na cultura, nos seus agentes e nos jovens valores que espreitam por oportunidades”, reforçou.

Apesar de não seguirmos para a fase final, a cidade ganhou com o todo este processo de candidatura. Realizou um mapeamento municipal inédito dos equipamentos culturais, dos agentes, em nome individual, e das associações, protocolou um Observatório de Actividades Culturais entre a Agência de promoção da cultura Atlântica, a Universidade de Glasgow e a Universidade da Madeira, preenchendo uma necessidade da RAM, no que se refere a dados para definirem políticas culturais, reabilitou o Centro Interpretativo do Comboio do Monte e lançou a obra do Centro Cultural do Funchal, elaborou o Plano Estratégico Municipal da Cultural 2021-2031, para além da criação das Bolsas de Criação Artística e da reactivação do Prémio Municipal Literário Edmundo Bettencourt.

Recorde-se que esta semana (terça-feira), cada cidade apresentou a sua candidatura, perante um painel de 13 jurados nacionais e internacionais, sendo que a avaliação foi baseada no conteúdo e no nível de informação prestados. Os argumentos foram apresentados por Maurício Marques, responsável da Agência Portuguesa Cultura Atlântica, empresa que efectuou o processo de candidatura do Funchal.

A candidatura do Funchal integrava 139 projectos de 87 parceiros internacionais de 18 países, que foram aprovados no âmbito da Open Call Funchal 2027.

De acordo com o calendário oficial, a última reunião de selecção deverá ocorrer no último trimestre de 2022, em Lisboa, e a designação da Capital Europeia da Cultura 2027, está prevista para início de 2023.

A Capital Europeia da Cultura é a iniciativa cultural mais emblemática da União Europeia. Nasceu com o objectivo de celebrar a diversidade cultural da Europa, e ao mesmo tempo destacar os valores que nos unem enquanto europeus. Quando foi criada, em 1985, por iniciativa da Ministra da Cultura grega Melina Mercouri, a Capital Europeia da Cultura era, sobretudo, uma celebração das artes, com a duração de um ano, na cidade que recebia um título.