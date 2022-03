Funchal apresenta amanhã candidatura a Capital Europeia da Cultura

O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, apresenta esta quarta-feira, 9 de Março, a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura.

Conforme já tinha noticiado o DIÁRIO a 28 de Fevereiro, a apresentação terá lugar no Centro Cultural de Belém, pelas 11h30, e contará com a presença do responsável pela empresa que efectuou o processo de candidatura, Maurício Marques, da actual directora do Departamento de Cultura da autarquia, Raquel Brazão, e da responsável pela divisão de cultura da CMF, Sandra Nóbrega.

Trata-se de um projecto regional que pretende posicionar o Funchal como plataforma agregadora das Regiões Ultraperiféricas, contribuindo também para um intercâmbio entre instituições que permita aos agentes culturais e artistas acrescentarem valor às produções artísticas.

A candidatura integra 139 projectos de 87 parceiros internacionais de 18 países que foram aprovados no âmbito da 'Open Call Funchal 2027' e cujo financiamento depende da selecção do Funchal à fase seguinte. A cidade vencedora recebe um prémio de 1.5 milhões de euros, além de 25 milhões de euros do Orçamento de Estado.

As 12 cidades em concurso – Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real – encontram-se numa fase de selecção da comitiva, que deverá realizar a apresentação oral da candidatura, perante um painel de 12 jurados nacional e internacional, sendo que a avaliação será baseada no conteúdo e no nível de informação prestados.

O painel de jurados é composto por dez elementos nomeados pelas instituições e órgãos europeus (Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão e o Comité das Regiões) e dois elementos nomeados pelo Ministério da Cultura, em consulta com a Comissão Europeia.

A 11 de Março será realizada uma reunião e deliberação dos jurados independentes, à porta fechada, sobre as cidades que passarão à selecção final, sendo nesse mesmo dia anunciado, em conferência de imprensa, os resultados finais. O Funchal saberá, nessa altura, se continua na corrida a Capital Europeia da Cultura.