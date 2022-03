Varandas com dois opositores na corrida ao segundo mandato

Frederico Varandas vai tentar ser eleito pela segunda vez como presidente do Sporting, no sábado, num sufrágio em que terá a oposição de Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.

Em setembro de 2018, o antigo diretor clínico foi eleito o 44.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho, que tinha sido destituído do cargo em junho desse ano, no ato eleitoral com maior participação de sempre no clube, com 22.510 sócios votantes.

Na altura, Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos, contra os 36,84% de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55%, seguido de Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

As eleições, marcadas para a primeira data disponível, vão decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Ver Galeria O candidato Nuno Sousa. Foto Leonardo Negrão/Global Imagens

Em relação ao elenco com que ganhou as eleições em 2018, Frederico Varandas mantém grande parte da equipa, mas muda os presidentes da MAG e do CFD, com os vice-presidentes João Eduardo Palma e João Teives Henriques a substituírem os atuais líderes Rogério Alves e Baltazar Pinto, respetivamente.

Na lista B, liderada por Ricardo Oliveira, atual presidente da Federação Portuguesa de Padel (FPP), destaque para a presença de Mário Patrício como vice-presidente, depois de ter estado nas direções de José Eduardo Bettencourt e de Godinho Lopes e que admitiu candidatar-se às eleições de 2018 em nome próprio.

Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), é o candidato à presidência do CFD, e o advogado Luís Natário, que já esteve no elenco de Bruno de Carvalho em 2011, a ser candidato a liderar a MAG.

Nuno Sousa lidera a lista C, com João Gaspar, antigo assessor de João Rocha, a ser o candidato à MAG, sendo Pedro Neto Domingos o nome avançado para o CFD.

Na lista para o Conselho Diretivo, destaque para o antigo deputado do CDS-PP Hélder do Amaral.

O Sporting conta com cerca de 54 mil sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições de 04 de março, que implicou a regularização até ao passado dia 13 de fevereiro, incluindo a correspondente a esse mês.