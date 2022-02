Açores inauguram parque de avarias para formação de profissionais ligados ao mar

O presidente do Governo dos Açores realçou hoje o reforço da "capacidade instalada" na região para a formação e segurança dos profissionais marítimos, com a inauguração de um parque de avarias, na Horta, orçado em 1,5 milhões de euros.

"Esta é a afirmação de um centro de formação e de capacidades instaladas não só para a ilha, para os Açores inteiros, como para exterior, porque até estrangeiros, sejam eles europeus ou não, podem e já estiveram a fruir desta capacidade aqui instalada, tornando por isso a ilha do Faial e a cidade da Horta no centro desta economia do mar", realçou José Manuel Bolieiro, na cerimónia de inauguração do parque de avarias.

O parque agora inaugurado, junto ao complexo da ex-Estação da Rádio Naval da Horta, na ilha do Faial, será gerido pela Escola do Mar dos Açores (EMA) e pretende formar e preparar os profissionais marítimos das diversas fileiras associadas à economia azul açoriana para que possam exercer as suas funções com todos os conhecimentos, qualificações e níveis de segurança.

A prevenção e combate a incêndios em embarcações, o treino de incêndios em espaços confinados, cursos de meios de primeira intervenção, cursos de salvamento e desencarceramento, intervenção em incidentes biológicos e tamponamento de fugas para profissionais marítimos, são algumas das ofertas formativas deste parque de avarias, certificado pela STCW (normas de formação internacionais).

Este centro de formação vai ter capacidade para 32 formandos em simultâneo, constituindo uma oferta inédita na região, que pretende responder às necessidades formativas dos profissionais ligados às atividades náuticas.

Outra das mais valias desta infraestrutura, é poder também ministrar formação diferenciada em prevenção e combate a incêndios a vários outros setores da sociedade, tais como bombeiros, serviços públicos e privados, indústria, estabelecimentos comerciais e até particulares.

Na cerimónia, o chefe do executivo de coligação (PSD, CDS e PPM) manifestou a sua satisfação e orgulho com o percurso alcançado pela Escola do Mar dos Açores, obra iniciada pelo anterior governo socialista, mas que só nesta legislatura começou o seu funcionamento pleno, após alguns impasses em matéria de oferta formativa.

"Ultrapassámos, com algum drama, o nó górdio que impedia com eficácia esta projeção e agora estamos já em velocidade de cruzeiro a dar capacidade e capacitação para esta ação, designadamente também com a Escola do Mar e este parque de limitação de avarias", insistiu o presidente do Governo, referindo-se aos problemas entretanto resolvidos.

José Manuel Bolieiro alertou, por outro lado, os profissionais ligados ao mar para a importância da formação e do reforço de competências na área de segurança marítima, lembrando o "risco" inerente àquelas atividades, sobretudo, "se não houver prudência e reconhecimento do perigo que está sempre inerente à vida no mar".