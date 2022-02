Associação de Futebol adia jogos de futebol e futsal de formação deste fim-de-semana

A Associação de Futebol da Madeira emitiu um comunicado onde dá conta de que estão adiados os jogos de futebol e de futsal de formação, que se deveriam disputar nos dias 5 e 6 de Fevereiro.

Em causa está a necessidade de os clubes perceberem qual o número de atletas com o plano vacinal, informação que deve ser enviada para essa associação. O objectivo passa por perceber a dimensão das dificuldades de cada clube quanto à implementação das medidas constantes na resolução publicada no JORAM sobre as medidas contra a covid-19.

Em causa está a necessidade dos atletas apresentarem certificado de vacinação ou teste antigénio de despiste à covid-19, que desde terça-feira passou a ser pago.