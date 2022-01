Formação de técnicos superiores decorre no Funchal

Decorre hoje na Sala da Assembleia Municipal do Funchal uma acção formativa sobre a temática “Gestor do Contrato na Contratação Pública - Responsabilidade e Funções”. Pedro Calado, na qualidade de Presidente da AMRAM (Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira”, afirma existir um “plano muito ambicioso” a nível de formações em diversas áreas.

Gestão de recursos humanos, contabilidade pública, sistema de normalização contabilística e fiscalização do urbanismo são alguns dos exemplos das 18 formações que vão acontecer. “Saber fazer, saber transmitir, saber dialogar e saber dirigir é este o grande motivo” das acções de formação.

A formação conta com a participação de 40 formandos – técnicos superiores - de diferentes concelhos da região, e pretende transmitir alterações que tenham acontecido no último ano no que diz respeito aos “limites trienais dos limites directos nas consultas prévias”, medidas especiais que se vão aplicar relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e contractos reservados para promover a economia local”, informa Andreia Magalhães, responsável pelo serviço de compras na Universidade Porto e formadora na área da contratação pública.