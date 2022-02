Falta mão-de-obra com formação técnica na Madeira

A falta de pessoas com formação técnico continua a ser um problema para as empresas da Região. A constatação é de Bruno Nóbrega, responsável pela NGC Técnica, que indica ter capacidade de empregar mais pessoal, mas que não encontra reposta no mercado.

Miguel Albuquerque visitou, esta manhã, a empresa NGC Técnica, localizada no Porto Novo, que se dedica ao trabalho de bate-chapas, pintura e reparação de embarcações.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional reconheceu que tem de existir uma maior aposta na formação profissional, a fim de corresponder ao que pede o mercado de trabalho. A taxa de desemprego "é baixa", mas as visitas às empresas regionais levam a perceber quais as actuais carências dos diversos sectores.

Bate-chapas, pintores e principalmente electricistas são as principais carências da empresa que actualmente emprega 24 pessoas.