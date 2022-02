Regresso dos jogos de formação ainda sem 'fumo branco' na Madeira

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) reuniu ontem à noite com os representantes dos clubes para discutir a questão do adiamento dos jogos de futebol e futsal de formação na Região, mas não houve 'fumo branco', mantendo-se suspensas todas as actividades desportivas, decidida no dia 3 de Fevereiro.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, os clubes apresentaram as suas preocupações junto da AFM, nomeadamente como devem agir e que consequências podem ter, caso não apresentem número suficiente de jogadores nos encontros e treinos. Porém, a reunião terminou sem nenhuma decisão definitiva.

O DIÁRIO tentou contactar com a Associação, mas até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.

Em causa estão as dificuldades de os clubes conseguirem implementar as recentes medidas publicadas na resolução do JORAM sobre as restrições de covid-19, uma vez que há a necessidade dos atletas apresentarem o certificado de vacinação ou teste antigénio de despiste à doença, que deixou de ser comparticipado.

Este é um assunto que o DIÁRIO continuará a acompanhar.