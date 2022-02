Agressão no trânsito leva PSP à Rua do Ribeirinho

Um homem foi agredido há instantes na Rua do Ribeirinho, no Funchal, na sequência de uma discussão no trânsito.

Segundo uma testemunha, a vítima parou o carro junto à praça de táxis, impedindo a passagem de automóveis. Um outro condutor não gostou da espera, saiu do carro e atingiu-o com um soco na face.

Para o local foram mobilizados dois carros da Polícia de Segurança Pública, tendo os agentes tomado conta da ocorrência.

A situação gerou grande aparato no local.