Aumenta número de doentes nos cuidados intensivos com covid-19 na Madeira

Até ao final do dia de ontem, 3 de Fevereiro, estavam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça 77 pessoas com covid-19, cinco das quais nos cuidados intensivos.

Os dados mais recentes números disponibilizados pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), apontam assim para uma diminuição do número do internamentos no geral (que passou de 75 para 73), mas um aumento dos internados em cuidados intensivos (mais dois do que no dia anterior).

De acordo com a informação disponibilizada, a maioria dos doentes internados (55) tem mais de 65 anos. Não obstante, há três doentes internados com menos de 18 anos com complicações associadas à covid-19 e 19 pessoas inetrnadas com idades compreendidas entre os 18 e os 65.

De entre os doentes internados, 24 (o correspondente a 31,2%) não tinham qualquer dose da vacina contra a doença.

No total de internamentos nos hospitais públicos da Região, os doentes covid-19 internados, representam 12,8% do total de internamentos nos hospitais públicos da Região.

A Madeira contabiliza até à data 178 de doentes com covid-19, segundo o boletim SESARAM.